Черный дым в небесах над Владивостоком создали десятки горящих покрышек

Дым от горящих покрышек на улице Чукотской был виден издалека. Фото: Instagram-паблик musor_prim

Густой черный дым, поднимавшийся в районе Морского кладбища, наблюдали сегодня, 15 октября, жители Владивостока из разных районов города. Фото и видео с тревожными комментариями наполнили социальные сети.

Как выяснилось позже, причиной переполоха стали горящие автомобильные покрышки на улице Чукотской рядом с домом № 6а.

Сигнал о возгорании мусора поступил в пожарно-спасательную службу города Владивостока в 12:42. Уже спустя 10 минут пожарные были на месте происшествия и приступили к тушению.

По предварительной информации площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении были задействованы 2 пожарных расчета. По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, страдавших от огня нет.

Пользователи соцсетей, знакомые с районом, отмечают, что местные жители на участок, где загорелись шины, долгое время выбрасывают мусор и подобные «пожары» там не редкость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14