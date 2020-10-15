Фестиваль «Держи Краба!» собрал в этом году почти 90 ресторанов-участников

Как и в прежние годы, главным на столах фестиваля "Держи Краба!" будет краб Фото: Иван ВИСЛОВ

Пятый фестиваль «Держи Краба!» стартовал сегодня, 15 октября. Зародившийся во Владивостоке гастрономический праздник продолжает расширять свои гастрономические границы. С 2018 года фестиваль стал общероссийским, а в этом году участие в нем принимают рестораны разных направлений кухни. На этот раз участниками крабового фестиваля станут 89 ресторанов по всей стране.

Как понятно из названия, главной составляющей самых разнообразных блюд фестиваля является краб. Рестораны-участники готовят синего камчатского краба. Это один из наиболее крупных видов краба, его обычный вес — около 2-3 килограмм, а его мясо по вкусу и качеству сравнимо с омарами.

Главная «фишка» гастрономического двухнедельного праздника — одинаковая цена на деликатес во всех заведениях-участниках. Для ресторанов на Дальнем Востоке это 1400 рублей за килограмм краба.

Организаторы ежегодного мероприятия сообщают, что во Владивостоке участниками стали 20 ресторанов. Полный их перечень можно узнать на сайте фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации Приморского Края и федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Фестиваль «Держи Краба!» продлиться до 30 октября.

География фестиваля «Держи Краба!». Фото: сайт фестиваля

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