В Приморье женщина выпала из автобуса, а водитель прокатился по ее ногам и уехал

В обстоятельствах произошедшего на автобусной остановке "Угловое" предстоит разобраться полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция в Приморье начала проверку по инциденту, произошедшему на остановке междугороднего автобуса «Угловое».

Водитель маршрута № 502 Владивосток — Спасск-Дальний резко тронулся с остановки, не дождавшись, когда пассажиры покинут салон. 57-летняя женщина, которая в этот момент спускалась по ступенькам автобуса, упала лицом на асфальт. Однако человек за рулем не заметил произошедшего.

«...он проехал ей по ногам и уехал с места происшествия. Находившаяся на остановке женщина оказала маме первую помощь. Когда я узнала о произошедшем, то обратилась за помощью в полицию», — рассказала VL. ru дочь пострадавшей Ольга.

Ее матери пришлось отправиться в травмпункт, где у женщины зафиксировали ушиб головного мозга, повреждение нижней челюсти и зубов, ушибы костей рук и ног, а также гематомы мягких тканей лица и головы. Из-за травм пострадавшая больше недели не могла ходить. Сейчас женщина проходит лечение амбулаторно.

«По словам мамы, у водителя весь рейс наблюдались симптомы сильной простуды: он кашлял, у него был заложен нос, а лицо покрывалось испариной, что указывало на наличие температуры. Несмотря на это, мужчина не надевал маску и, видимо, из-за плохого самочувствия вел себя грубо и несдержанно в общении с пассажирами. Возможно, это и послужило причиной его неадекватного маневра на остановке, когда он не удостоверился в безопасности граждан и резко начал движение» — высказала предположение дочь пострадавшей женщины.

«В рамках возбужденного административного производства проводятся необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством», — сообщили VL. ru в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему.

Также сообщается, что в неофициальной беседе сотрудники полиции сказали дочери пострадавшей, что серьезно наказать водителя или компанию-перевозчика у них, скорее всего, не получится. Видимо, женщине придется лично подавать заявление в суд на руководство компании, требуя возмещения ущерба.

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