Полиция разыскивает водителя автомобиля, подрезавшего маршрутный автобус в Артеме

Водитель маршрутного автобуса НефАЗ экстренно затормозил, из-за чего пострадали пассажиры в салоне. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю

Полиция Артема проводит административное расследование по происшествию на 10 километре автодороги «Артем-Находка — порт Восточный».

Водитель неустановленного автомобиля, ехавшего со стороны Находки к Владивостоку, при перестроении не убедился в безопасности маневра и, выражаясь сленгом автомобилистов, подрезал маршрутный автобус НефАЗ. 56-летний водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, резко затормозил.

В результате пострадали пассажиры автобуса в возрасте 9, 31 и 68 лет. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Обошлось без госпитализации, но пострадавшим людям назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю, теперь полиция разыскивает виновника происшествия, который с места происшествия скрылся.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам: 8 42337 4 33 37, 102 (с мобильного телефона).

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