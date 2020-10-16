Куда уходит красная икра из Приморского края

Больше всего в 2020 году красной икры из Приморья отправилось в Японию - 473,5 тонны Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2020 года из Приморья на экспорт отправлено 795,9 тонны красной икры всех видов. Такие данные опубликовало Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным ведомства, основным импортером икры лососевых пород рыб из Приморского края является Япония. В эту страну с начала года направлены партии икры общим весом 473,5 тонны.

Второе место по закупке икры из Приморья заняла Республика Корея. Туда с января по октябрь 2020 года уехало 296,9 тонны этого деликатеса.

С сильным отставанием от своих соседей по АТР, третью строчку по количеству закупленной икры занял Китай. В КНР экспортировано лишь 18 тонн.

На четвертом месте оказалась европейская страна. Германия получила от Приморья с начала года 7,5 тонны красной икры.

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