«Загипнотизированную» пенсионерку из Артема спас от потери накоплений сотрудник уголовного розыска

Телефонные мошенники очень часто представляются работниками различных банков Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему обратилась девушка, которая сообщила, что ее мать в одном из банков пытается перевести деньги неизвестному лицу. Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Алексей Власов, не теряя ни минуты, вместе с заявительницей на служебном автомобиле отправился по городским отделениям банка. В одном из них обнаружили пожилую женщину, которая стоя у банкомата собиралась сделать очередной денежный перевод. Алексей Власов буквально за руку остановил пенсионерку.

Как рассказала 65-летняя женщина, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Поставленным, уверенным голосом лже-сотрудник сообщил, что мошенники оформили на имя гражданки кредит в 400 тысяч рублей. Чтобы сохранить деньги, их нужно срочно обналичить и положить на «безопасные счета».

Пенсионерка безропотно последовала «рекомендациям» афериста: приехала в отделение банка и под диктовку злоумышленника, державшего связь по телефону, перевела 100 тысяч рублей на различные номера телефонов. Если бы ее не остановил полицейский, дама лишилась еще минимум 300 тысяч. По ее собственным словам, она действовала будто под гипнозом.

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Ведется расследование.

Дочь потерпевшей поблагодарила Алексея Власова, сказав, что, благодаря своевременному вмешательству полицейского, ее мама не лишилась всех своих накоплений.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю напоминает приморцам: сотрудники банка никогда не запрашивают по телефону номера карт и одноразовые коды смс-сообщений, не предлагают перевести деньги на резервные счета. Если вам поступил звонок якобы от банковского работника, прекратите разговор и перезвоните по официальному номеру в банк, клиентом которого вы являетесь.

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