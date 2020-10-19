Без осадков, но похолодает. Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

В крае сегодня без осадков Фото: Милана СОКОЛ

Погоду в начале новой рабочей недели в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. 19 октября в крае без осадков. Вслед за теплыми выходными гребень антициклона принесет прохладный континентальный воздух, температура понизится. По прогнозам специалистов «Примпогоды», минимальные показатели в северных районах края будут +2...-5 °С, на южном побережье до +7 °С. Днем ожидается + 8...+17°C.

Во Владивостоке в понедельник без осадков. Будет дуть ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Столбики термометров поднимутся до +12...+14°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, без осадков. При западном, юго-западном умеренном ветре, температура воздуха составит +13...+15°C.

В Находке 19 октября переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура +13...+15°C.

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