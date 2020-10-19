На 900 тысяч рублей обчистили частных домовладений серийные воры в Большом Камне

Двум серийным ворам из Большого Камня грозит лишение свободы до 6 лет каждому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» кончил расследование уголовных дел по обвинению двоих жителей Большого Камня в совершении серии краж.

Преступления были совершены с марта по май. Мужчины совместно похищали имущество из частных домовладений. Украденный вещи продавали, а деньги тратили на свои нужды. А тратить было что — общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил сумму в 900 тысяч рублей.

Воров задержала полиция. Возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 158, пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам».

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Каждый из злоумышленников может получить до 6 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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