Кто распылил газ в кинотеатре «Океан» во Владивостоке: комментарий МВД

Полицейский заполняет протокол в кинотеатре. Фото: пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку

Утром в воскресенье, 18 октября, в дежурную часть отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о распылении содержимого газового баллончика в холле кинотеатра «Океан».

По данным пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, эвакуировали посетителей и персонал из зоны, где был обнаружен запах. Недомогание почувствовала контролер кинотеатра. Женщине оказана медицинская помощь.

Участковые уполномоченные полиции провели проверку, изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что утром во время уборки зала работница кинотеатра нашла перцовый баллончик, положила его в карман и продолжила уборку помещения. Из-за нарушенной герметичности упаковки перцовый газ из баллончика стал распространяться самопроизвольно. Женщина выбросила баллон в урну, находившуюся в холле.

Полиция провела с руководством и персоналом кинотеатра профилактические беседы.

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