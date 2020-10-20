В Приморье 65-летний отец убил сына на охоте, приняв за дичь

Ошибка на охоте в окрестностях приморского села Корсаковка стоила одному из охотников жизни Фото: pixabay.com

19 октября 2020 года в лесном массиве в окрестностях села Корсаковка Уссурийского городского округа обнаружено тело 40-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. По факту смерти следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний отец пострадавшего, житель города Уссурийска. Мужчина сознался в содеянном.

Как считает следствие, 17 октября отец и сын отправились в лес поохотиться на фазанов. Во время охоты отец выстрелил в сына, приняв человека за зверя. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Расследование дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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