Новогодние мероприятия во Владивостоке обеспечит московская фирма

Среди претендентов на проведение новогодних торжеств победили самые недорогие. Фото: архив КП

Компания из Москвы победила в торгах на электронном аукционе по контракту «Услуги по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового 2021 года», который провела администрация Владивостока.

Организация, которая ранее не работала в столице края, предложила наименьшую стоимость за выполнение всего «ассортимента», входящего в техническое задание. За З миллиона 242 тысячи рублей ООО «Высокий статус» готово выполнить «услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (произведений исполнительского искусства)».

Все техзадание состоит из трех крупных блоков, в каждом из которых должны быть выполнены условия по оформлению мероприятий, в том числе техническому, работе артистов и наличию призов для участников конкурсов.

Первый блок относится к проведению детской городской елки. Вероятно, мероприятие пройдет в городском цирке. Второй блок касается праздничного оформления городских улиц тематическими новогодними баннерами. И в третьем блоке речь идет об оформлении и техническом обеспечении праздничных программ, которые в новогодние дни будут проводиться на главной площади Владивостока.

Надо отметить, что помимо московской фирмы, в аукционе приняли участие две организации из Владивостока, но, как уже сообщалось выше, «Высокий статус» оказался наименее дорогим для бюджета города.

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