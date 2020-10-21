Жительница Владивостока с психическим расстройством взяла крупный кредит. Вмешалась прокуратура

Суд во Владивостоке признал кредитный договор недействительным Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Ленинского района Владивостока по обращению попечителя недееспособного гражданина вмешалась в ситуацию с получением кредита.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что местная жительница заключила договор о предоставлении ей кредита на сумму 355 тысяч рублей. На момент получения кредита женщина была ограничена в дееспособности, о чем банк поставлен в известность, а в последующем признана недееспособной.

В силу действующего законодательства сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, является недействительной.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, женщина не могла правильно воспринимать обстоятельств и последствия сделки. Прокурор обратился в суд с иском о признании кредитного договора недействительным и возврате уже уплаченных по сделке денежных средств в сумме более 37 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Владивостока требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Судебный акт не вступил в законную силу.

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