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Общество

В провизорном госпитале Владивостока под COVID-19 развернули еще 70 коек

Сейчас в медучреждении 190 мест. Госпитализируют только по показаниям
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Общий коечный фонд провизорного госпиталя Владивостока сейчас составляет 190 мест

Общий коечный фонд провизорного госпиталя Владивостока сейчас составляет 190 мест

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

70 коек дополнительно развернули за неделю в провизорном госпитале Владивостока, открытом на базе госпиталя для ветеранов войн. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, эта мера вызвана напряженной эпидемиологической ситуацией. Также усилен штат медперсонала, приглашены люди немедицинских профессий для помощи в оформлении документов при госпитализации.

Общий коечный фонд госпиталя сейчас составляет 190 мест. Наблюдается большой наплыв пациентов: в приемное отделение в сутки обращается 70-80 человек. В летние месяцы было 15-20 обращений в сутки.

— Сезонный подъем ОРВИ вызвал рост заболевших пневмонией, также продолжается увеличение числа заболевших COVID-19. Заподозрив у себя симптомы пневмонии или коронавирусной инфекции без направления на госпитализацию, без анализов, результатов ПЦР, КТ, ЭКГ жители города самостоятельно приезжают в приемное отделение госпиталя. Мы всех принимаем, никому не отказываем, проводим анализы на месте. Пациентов с легкими формами пневмонии отправляем на амбулаторное лечение. Госпитализируем только по показаниям, — рассказала главный врач краевого учреждения «Госпиталь для ветеранов войн» Ольга Агеева.

СПРАВКА:

Госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован в провизорный госпиталь весной. В медучреждение скорая помощь доставляет пациентов с признаками пневмоний и не подтвержденной коронавирусной инфекцией. С апреля в госпитале функционировало 120 коек.

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