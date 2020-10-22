Нарушители будут наказаны. Полиция устроила засаду на популярной дороге Владивостока

Инспекторы ловят нарушителей. Фото: dpskontrol125rus

Масштабный ремонт Некрасовского путепровода, который практически завершен, привел к нововведениям. Так, в районе Молодежной появилась новая разметка и знаки ограничения скорости. Водителей, которые не отличаются особой внимательностью ждет неприятный сюрприз. За соблюдением ПДД на этом участке теперь зорко следят инспекторы ДПС.

Выделенная линия, и ограничение скорости по ней 40 километров, появилась по направлению ко Второй речки. Водителям, привыкшим к постоянную перестроению здесь, теперь стоит быть внимательными. Дело в том, что разметка не позволяет маневр с крайне правого ряда налево. Особо невнимательных ждет неприятный сюрприз.

– В районе остановки «Молодежная» стоит один сотрудник ДПС с рацией, наблюдает, кто пересекает сплошную. А чуть ниже, перед поворотом на стадион «Строитель» стоят его коллеги, которые и останавливают нарушителей, – поделился один из водителей.

Пользователи социальных сетей горячо обсуждают нововведение.

«Это специально сделано чтоб народ штрафовать, теперь там ДПС всегда будет стоять!», «Это типо, чтобы автолюбители не маячили туда сюда, а заранее ехали по одной полосе и тем самым снизить уровень затора ?» «Автобусники перестанут скакать с первой в третий и обратно. Это тоже плюс», – высказываются местные жители.

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