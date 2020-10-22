Волна массовых краж автомобильных запчастей прокатилась в Приморье

Приморцы жалуются на воровство деталей авто Фото: pixabay.com

В неприятной ситуации в Уссурийске оказались многие автовладельцы, припарковавшие своих железных коней во дворах. Ночью с машин попросту сняли зеркала. Судя по жалобам местных, особое популярностью у воров пользовались полотна с Toyota Prius. При этом горожане уверяют, что подобная массовая «акция» случается уже не в первый раз.

«Сначала рейд по зеркалам в ночь с 3 на 4 августа, потом с 11 на 12 сентября и теперь с 19 на 20 октября», «3 месяц массово воруют, записи есть, а толку нет», «Этой ночью столько зеркал сняли в разных дворах . Что за акция какая-то». «Тоже попала сегодня под эту акцию». «Мне повезло чуть больше, чем автору видео, из закрытых ушей уперли одно зеркало. Но осадок остался», «У нас этой ночью сняли, та же история... Заявление в полицию написали. Если массовое такое ограбление, везде камеры сейчас.... может найду», – делятся жители Уссурийска.

Наглость ночных воришек, горожане уже готовы пресечь самостоятельно. Местные предлагают устроить рейды и вычислить нарушителей.

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