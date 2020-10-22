ФСБ за неделю нашла в Приморье 11 тысяч нелегально добытых особей трепанга

Тысячи особей трепанга изымают из незаконного оборота сотрудники ФСБ в Приморье. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю и Управления ФСБ России по Приморскому краю за минувшую неделю изъяли из незаконного оборота около 11 тысяч особей дальневосточного трепанга.

Как сообщает пресс-служба ведомства, почти половина незаконно добытого деликатеса, который относится к ценным биоресурсам, обнаружена в Находке.

Личный автомобиль 36-летнего приморца сотрудники ФСБ остановили на берегу реки Речица недалеко от бухты Суходол. В машине оказались 11 пластиковых контейнеров с 5 тысячами особей живого трепанга. Общий вес «морского огурца» превысил 200 килограммов.

В машине приморца обнаружили 11 пластиковых контейнеров с 5 тысячами особей живого трепанга. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Более 3,5 тысячи особей живого и переработанного трепанга изъято в поселке городского типа Посьет.

В поселке Славянка в нежилом помещении местный житель устроил цех по переработке нелегально добытых биоресурсов. В одной комнате он установил стеллажи для сушки трепанга, в другой размещались ванна, чан для варки, многочисленная тара и холодильник. Всего в подпольном цехе правоохранители нашли свыше 3,2 тысячи особей сушеного трепанга и более 240 живого.

Как сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, все живые особи трепанга возвращены в естественную среду обитания.

По всем фактам проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

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