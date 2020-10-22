Как Владивосток будет встречать 2021 год: мэрия поделилась некоторыми планами

Фото: архив КП

Сказки Александра Сергеевича Пушкина лягут в основу концепции празднования нового 2021 года во Владивостоке. Об этом сообщили на совещании в администрации города, которое провел мэр Олег Гуменюк. В чем это будет выражаться на практике, пресс-служба мэрии пока не конкретизирует.

Центральная площадь города останется главным местом для новогодних торжеств. Там соорудят снежную крепость, установят небольшие торговые павильоны, создадут фотозоны, и, конечно, поставят самую большую елку Владивостока. Принято решение, что конструкция, изображающая новогоднее дерево, будет установлена та же, что была в прошлом году. Но оформят «елку» по-новому.

Рядом с елкой оборудуют каток. Пока еще не решен вопрос, будет ли каток искусственным или залитым.

Традиционно 31 декабря на площади будут народные гулянья, а вечером состоятся праздничный концерт и салют. Планируют устроить запуски фейерверков на островах Русский и Попова, в поселках Береговое и Трудовое.

Общегородскую новогоднюю елку для детей проведут в театре имени Горького. Если позволит эпидемическая ситуация, на праздничное представление смогут попасть 800 юных жителей Владивостока. Каждый из них уйдет с праздника со сладким подарком.

Сообщается, что особое внимание при подготовке к Новому году будет уделено праздничной иллюминации. Сейчас специалисты рассматривают различные варианты ее размещения и виды гирлянд.

— В этом году нам по причине распространения коронавирусной инфекции не удалось в полной мере отметить 160-летие города, поэтому вопросу Нового года необходимо уделить особое внимание. При этом провести все мероприятия с минимальными затратами, — обратился мэр к специалистам профильных управлений.

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