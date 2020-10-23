Жителя Уссурийска пытались похитить прямо на улице вооруженные люди

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Житель Уссурийска обратился в полицию с сообщением о попытке похищения и угрозах убийством. Вооруженные пистолетом неизвестные пытались связать его скотчем и затолкать в машину на улице.

Как сообщил избитый пострадавший, все произошло на улице Московской, где рядом с ним резко остановилась машина. Из нее выскочили несколько мужчин, один из которых держал в руках пистолет.

Отморозки сразу стали его избивать, душили веревкой и угрожали убийством. Так как пострадавший оказывал сопротивление, преступники попытались связать его руки скотчем и затолкать в салон своей машины.

Мужчине чудом удалось отбиться от нападавших и убежать. Затем он обратился за помощью в полицию и сообщил о попытке похищения. Он описал приметы злоумышленников, а оперативники приступили к проверке по факту его обращения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины нападения на жителя Уссурийска.

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