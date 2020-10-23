Кавалеровский, Ольгинский и Пожарский: районы Приморья превратятся в муниципальные округа до конца года

До конца 2020 года в Приморье планируют изменить статус территорий Кавалеровского, Ольгинского и Пожарского районов Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

До конца этого года в Приморском крае планируется создание еще трех новых муниципальных округов. Об этом главе региона Олегу Кожемяко доложил вице-губернатор — руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Антон Волошко.

Провести административную реформу теперь планируется в Кавалеровском, Ольгинском и Пожарском районах. По замыслу краевых властей, преобразования на территориях нужны, в первую очередь, для того, чтобы «в органах местного самоуправления повысилось качество исполнения ими полномочий, более эффективно и оперативно решались вопросы на местах, а также появилась возможность консолидации бюджета».

— Однако, учитывая, что при преобразовании поселений в муниципальные округа обязательным мероприятием является проведение публичных слушаний для учета мнения населения, сроки могут быть перенесены, — сообщил Антон Волошко.

В 2019 году «первопроходцами» в изменении статуса территорий стали тогда еще Анучинский, Пограничный и Чугуевский районы. В 2020 году административную реформу провели еще на пяти территориях: в Приморье появились Лазовский, Октябрьский, Ханкайский и Хорольский муниципальные округа.

— Мы уже наблюдаем повышение эффективности управляемости территориями, упрощена структура администрации и осуществлена централизации власти. Что, в свою очередь, позволит повысить качество работы органов местного самоуправления, — заявил вице-губернатор.

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