Умер создатель Федерации бодибилдинга и фитнеса Приморского края Михаил Погодаев

Михаил Погодаев. Фото: личный аккаунт ВКонтакте
21 октября ушел из жизни Михаил Васильевич Погодаев, человек стоявший у истоков и долгое время бывший президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Приморского края. Об этом появилось сообщение в Instagram-паблике федерации.
В неофициальных источниках появилась информация, что Михаилу стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Подробности неизвестны.
«Призер России, организатор первых проектов фитнес-бикини и PACIFIC STRONG.... просто человек который любил наш спорт.... Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Федерации бодибилдинга и фитнеса Приморского края.
«... большой, с чувством юмора и творческим подходом ко всему, за что бы ни брался... Человек-Легенда, абсолютно точно оставивший яркий след и создавший историю в мире бодибилдинга ДВ Региона», — пишет в своем аккаунте Instagram один из руководителей танцевальной студии «ARTE» Юлия Рахимова.
СПРАВКА:
Федерация бодибилдинга и фитнеса Приморского края начала деятельность в апреле 2012 года. Михаил Погодаев руководил организацией с момента регистрации. Также Михаил возглавлял компанию «Пацифик Стронг Джим», которая работает в сфере физкультуры и спорта.
Михаил Погодаев. Фото: личный аккаунт ВКонтакте
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