В Приморье нашли подозрительные хинкали

Хинкали Фото: pixabay.com

Лабораторное исследование полуфабриката из мяса птицы «Хинкали любительские» провели специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора. Они выявили несоответствие содержания в мясе массовой доли белка.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, содержание массовой доли белка ниже нормативного значения «свидетельствует о низкой питательной ценности продукции». Это значит, что хинкали могли делать, используя обрезки мяса с жиром и жилами.

Надо отметить, что с просьбой проверить качество продукта в Россельхознадзор обратился сам владелец продукции. Пробы от партии хинкали взяли прямо на производстве.

Специалисты отмечают, что производители пищевой продукции, заинтересованные в обеспечении ее качества и безопасности, обращаются в лабораторию. Результаты лабораторных испытаний помогают производителям выявить недостатки на производстве и принять меры для исправления ситуации.

После получения результатов исследований информация о них внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста» и направлена заказчику испытаний.

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