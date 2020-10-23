Полицию Приморья обокрали на 5 миллионов рублей

Следком закончил в Приморье расследовать дело бухгалтера центра финансового обеспечения УМВД Фото: Иван ПЕТРОВ

Следственный комитет во Владивостоке завершил расследование уголовного дела против бухгалтера центра финансового обеспечения УМВД России по Приморскому краю. Женщина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

С октября 2016 года по май 2020 года бухгалтер похитила более 5 миллионов рублей. Схема хищения заключалась в том, что женщина подготавливала заведомо ложные заявки в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю на возврат ошибочно уплаченных сумм государственной пошлины. В заявке в реквизитах получателя фигурантка дела указывала банковский счет своей матери. Надо отметить, что мать нечистой на руку сотрудницы центра не знала о преступных действиях дочери.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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