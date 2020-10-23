Пьяный иностранец устроил во Владивостоке ДТП, в котором сильно пострадала девушка

Аварию студент-иностранец устроил на Партизанском проспекте во Владивостоке. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу против иностранного гражданина, устроившего ДТП, в котором серьезно пострадал человек.

24-летний иностранный студент, пьяный и без водительских прав, сел за руль автомобиля своего знакомого Honda Accord. Машина неслась по Партизанскому проспекту, когда молодой человек не совладал с управлением и врезался в попутно едущий Nissan R’nessa. Затем автомобиль с виновником ДТП за рулем, пересек встречную полосу, перескочил через тротуар, снес леерное ограждение, съехал в кювет и врезался в дерево.

Кроме иностранца, в машине находились три пассажира. Двое из них отделались ушибами и легким испугом, а вот здоровью 21-летней девушки был нанесен тяжкий вред.

Как установили следователи, веселая компания, в которой был и владелец Honda Accord, в тот день возвращалась с вечеринки. До аварии все четверо распивали в баре крепкий алкоголь. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения у человека, который вел машину, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Приговором суда виновному назначено наказание — лишение свободы на 3 года условно с лишением водительских прав сроком на 2 года.

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