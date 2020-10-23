Водители большегрузов в Приморье снова начали забастовку на границе с Китаем

Водители большегрузов объявили забастовку на границе в Приморье Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На пункте пропуска «Пограничный» в Приморском крае вновь бастуют водители международных грузоперевозок. Забастовка длится уже четвертые сутки и в ней участвуют, по словам председателя профсоюза перевозчиков Приморского края Петра Куприянова, около 500 водителей фур. Машины не пересекают границу с Китаем намеренно, пытаясь обратить внимание руководства края на свои проблемы.

Дальнобойщики хотят, чтобы на автопереходе был организован стационарный или мобильный пункт тестирования на COVID-19. С 21 октября китайская сторона требует у всех водителей справку на английском языке, подтверждающую, что человек не инфицирован. Срок годности такого документа не должен превышать 72 часов, а такого документа после дней в очереди водители предоставить не могут. После пересечения границы китайцы делают дальнобойщикам свой ПЦР-тест и у некоторых водителей обнаруживается коронавирус.

Определенного накала ситуации придает и резко упавшая пару недель назад пропускная способность пункта. Это случилось из-за частой смены нормы пропуска китайской стороной, а также изменения процедуры погрузки-разгрузки на территории КНР. Теперь, попадая на китайскую территорию, водитель вынужден оставить прицеп и вернуться на тягаче обратно на территорию российского погранпункта, даже если у него есть справка о том, что он не болен. Пока китайцы разгружают или загружают прицеп, дальнобойщик ждет окончания работ, а затем вновь выстаивает очередь, чтобы попасть в Китай и забрать свой прицеп.

Урегулировать ситуацию можно только договорившись с властями КНР, считают дальнобойщики. Это на их взгляд задача, которой должны заняться российские власти.

Напомним, в этом году 14 мая приморские дальнобойщики уже объявляли о трехдневной забастовке из-за обострившейся ситуации с пропуском транспорта в Китай. Дальнобойщики заблокировали движение, не давай возможности въехать и выехать с территории пропуска.

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