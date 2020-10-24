На дорогах гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье 24 октября

Опасные гололедные явления могут возникнуть в центральных районах Приморья

Сегодня, 24 октября, погоду в Приморье определяет циклонический вихрь, соообщает портал "Примпогода". В центральных районах небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -3...+9°C.

Впрочем, опасные гололедные явления можно будет наблюдать только в центральной части Приморья. Во Владивостоке дела обстоят иначе. Небольшая облачность и без осадков при сильном северо-западном ветре. Температура воздуха в таких условиях будет колебаться от +7 до +9°C.

В Уссурийске в субботу, 24 октября, погода будет очень похожа на владивостокскую: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +7...+9°C.

В Находке весь день также будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. А вот температура воздуха здесь будет немного выше: +8...+10°C.