Такого в Приморье еще не было: за сутки выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19

Предыдущий антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом был зафиксирован не так давно - 21 октября

Новый антирекорд по заболеваемости смертельной инфекцией поставлен в Приморье. 23 октября в крае выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии инфекцией заболело 14 086 приморцев.

Предыдущий антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом был зафиксирован 21 октября - тогда инфекция подтвердилась у 125 человек. Кстати, пиковые значения по заболеваемости коронавирусом в весенне-летний период в Приморье были зафиксированы 24 и 25 июля - тогда в сути выявляли 112 новых случаев заражения опасной инфекцией.

Число выздоровевших от COVID-19 увеличилось на 64 человека – до 11 684. Также с болезнью не справился ещё один житель Приморья. Всего из-за COVID-19 в регионе умерло 142 пациента.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.