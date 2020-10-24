Завершены поиски пропавшей без вести 14-летней Наташи в Приморье

Девушка-подросток просто ушла из дома 18 октября и не вернулась

В Приморье завершены поиски без вести пропавшей 14-летней Наташи Левиной из Дальнегорска. Подросток перестала выходить на связь после того, как 18 октября она ушла из дома.

Последний раз Наташу видели 18 октября, примерно в 14:00 она ушла из дома по адресу ул. Пионерская, 66, а вечермо домой не вернулась.

На вид Наташе 15 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы русые волнистые. В день пропажи была одета в розовую толстовку, черный жилет, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, к поискам подростка подключились волонтеры ПРОО "Примпоиск". Совместными усилиями удалось завершить поиски 23 октября, спустя пять дней после пропажи.

Наташа была найдена живой и невредимой, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Родные Натальи благодарят всех, кто принимал участие в поиске 14-летней девочки.

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