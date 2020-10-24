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Общество

Общепит Приморья переходит на новый режим работы из-за вспышки коронавируса

Из-за того, что за последние сутки было выявлено рекордное число заболевших, были приняты решительные меры
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Новый режим работы касается тех заведений общепита, что работают ночью

Новый режим работы касается тех заведений общепита, что работают ночью

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос ограничения работы заведений общепита снова поднимался на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса в Приморье. Из-за того, что за последние сутки было выявлено рекордное число заболевших, были приняты решительные меры.

Новый режим работы касается тех заведений общепита, что работают ночью. Сейчас готовятся соответствующие изменения в постановление Губернатора Приморского края №21-пг.

«Мы провели опросы среди глав муниципальных образований, рестораторов, предпринимателей и решили внести корректировки в решение оперативного штаба, чтобы допустить работу заведений общепита до 24.00. При этом речь идет только о барах, караоке, ресторанах. Есть еще предприятия быстрого питания, так называемые “пит-стопы”, которые находятся на трассе, обслуживают дальнобойщиков и в общем население – их тоже нужно взять на контроль, но не ограничивать деятельность по времени, чтобы они могли работать круглосуточно», – уточнил Губернатор.

Вместе с этим сейчас рассматривается вопрос о разрешении работать кафе и ресторанам после 24.00 на вынос.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому жители края обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».