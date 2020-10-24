Инспекторы ДПС Владивостока помогли экстренно доставить ребенка в больницу

Старший лейтенант полиции Денис Поляков и сержант полиции Никита Капишников. Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Во Владивостоке двое инспекторов ДПС помогли экстренно доставить в больницу ребенка, который задыхался из-за того, что проглотил посторонний предмет. Стражи порядка при помощи проблесковых маячков и звуковых сигналов вывели автомобиль из пробки и сопроводили семью с пострадавшим ребенком прямо до больницы.

В тот день инспекторы дорожно-патрульной службы ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку старший лейтенант полиции Денис Поляков и сержант полиции Никита Капишников несли службу в районе перекрестка улиц Русская – проспект 100-летия Владивостока, где традиционно собираются автомобильные пробки.

Водитель одной из машин, увязших в заторе, увидел сотрудников полиции и попросил о помощи. Дело в том, что в салоне авто находилась его жена и маленький ребенок, которому нужна срочно медицинская помощь, так как он проглотил посторонний предмет и начал задыхаться.

Решение было принято незамедлительно. Полицейские включили проблесковые маячки и, подавая звуковые сигналы, сопроводили машину с семьей до Краевой детской клинической больницы № 1, минуя автомобильные пробки на пути следования.

Доставив семью до медицинского учреждения, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей. В этот же день семья отблагодарила инспекторов, оказавших им помощь.

«Сегодня моему ребенку стало плохо, сотрудники ГИБДД помогли, сопроводили нас до детской поликлиники. Спасибо Вам!», – сообщил пользователь в одном из городских пабликов в сети Instagram.

Сами инспекторы не комментируют этот и другие случаи оказания помощи гражданам, говоря о том, что так поступает любой уважающий себя мужчина, тем более, если он носит офицерские погоны.

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