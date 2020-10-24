Кто прав, кто виноват? Курьезное ДТП на парковке фитнес-клуба Владивостока породило массу споров в сети

Участники курьезного ДТП потратили более восьми часов, но так и не разрешили спор. Фото: dpskontrol125rus.

Во Владивостоке на парковке одного из фитнес-клубов произошло курьезное ДТП. При выезде со стоянки автомобиль Honda задел задним бампером открытую дверь припаркованного по соседству Nissan Cube.

Информация о курьезном ДТП появилась инстаграм-паблике dpskontrol125rus (орфография сохранена).

- Сидим три часа ждем гаи так как спорная ситуация, комиссар подъежал сказал что водитель кубика виновен, а он уперся говорит я не виноват. Ситуация в следующем, стояли на парковке, села в машину (хонда) завелась, посмотрела, начала движения в перед, проехав метр поняла что кто то в меня въехал, вышла оказалась что водитель машины припоркованной рядом открыл свою дверь и зацепил крыло заднего колеса. Я не считаю себя виноватой, он тоже, стоим ждем гаи. Как вы считаете кто виноват в этой ситуации? Фото и видео приложу, спасибо, - обратилась автомобилистка.

После появления этого сообщения, комментаторы по большей части согласились с версией девушки. Вслед за этим появляется еще один пост все в том же паблике, где автор видео объясняет, что автомобиль Honda проехал достаточно расстояния, как в последний момент открылась дверь дверь Nissan Cube.

Впрочем, инспекторы ДПС, прибывшие на место аварии, констатировали вину водителя Nissan Cube в нарушении статьи 12.7 КоАП РФ, то есть управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Однако после того, как в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, многие комментаторы все же встали на сторону водителя Nissan Cube.

Судя по всему, инспекторы ДПС попросту не смотрели эти записи. Тем не менее, несогласный с вердиктом водитель Nissan намерен обратиться в суд. Скорее всего это связано с тем, что у него нет полиса ОСАГО. Если бы у обоих участников ДТП была застрахована автогражданская ответственность, решить проблему на месте можно было куда как быстрее, без привлечения сотрудников ДПС и длительного ожидания, которое, напомним, составило восемь часов.

А как вы считаете, кто виноват в совершении ДТП? Водитель Honda, или водитель Nissan? Свои мнения оставляйте в комментариях.

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