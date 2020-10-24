Директор автошколы Владивостока предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве

Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила почти 1 миллион рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

60-летняя жительница Надеждинского района предстанет перед судом за посредничество в получении взятки. Она, будучи директором автошколы, передавала деньги должностным лицам, чтобы те в итоге "не валили" ее подопечных на экзамене, а ставили положительные оценки.

По версии следствия, женщина с октября 2018 года по декабрь 2019 года неоднократно получала взятки, когда 45000, а когда и 125000 рублей. Эти средства предназначались должностным лицам органов внутренних дел. В итоге в обмен на взятку подопечный школы проходил экзамен без каких-либо нареканий. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила почти 1 миллион рублей.

В ходе следствия обвиняемая активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.