Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Директор автошколы Владивостока предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве

Взятка предназначалась для должностных лиц, чтобы ученики автошколы могли без проблем получить водительское удостоверение
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила почти 1 миллион рублей

Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила почти 1 миллион рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

60-летняя жительница Надеждинского района предстанет перед судом за посредничество в получении взятки. Она, будучи директором автошколы, передавала деньги должностным лицам, чтобы те в итоге "не валили" ее подопечных на экзамене, а ставили положительные оценки.

По версии следствия, женщина с октября 2018 года по декабрь 2019 года неоднократно получала взятки, когда 45000, а когда и 125000 рублей. Эти средства предназначались должностным лицам органов внутренних дел. В итоге в обмен на взятку подопечный школы проходил экзамен без каких-либо нареканий. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила почти 1 миллион рублей.

В ходе следствия обвиняемая активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.