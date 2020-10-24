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Памятка: куда Приморцам следует обращаться при первых симптомах коронавируса?

Как только вы почувствовали те или иные признаки инфекционных заболеваний, незамедлительно обратитесь по телефонам горячей линии
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Если поднимается температура или есть другие признаки недомогания, необходимо незамедлительно звонить в свою поликлинику и вызывать врача на дом

Если поднимается температура или есть другие признаки недомогания, необходимо незамедлительно звонить в свою поликлинику и вызывать врача на дом

Фото: Анастасия Осипова

В министерстве здравоохранения Приморья сообщили телефоны, по которым жителям края следует обращаться при первых признаках инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Если поднимается температура или есть другие признаки недомогания, необходимо незамедлительно звонить в свою поликлинику и вызывать врача на дом.

Телефоны крупнейших профильных медучреждений Владивостока:

Владивостокская поликлиника №1 – 8-924-128-08-87;

Владивостокская поликлиника №3 – 8-914-793-13-92;

Владивостокская поликлиника №4 – 8-984-199-52-48;

Владивостокская поликлиника №6 – 8-902-484-24-87;

Владивостокская поликлиника №8 – 8 (423) 236-79-20;

Владивостокская поликлиника №9 – 8 (423) 278-79-12;

Поликлиника Госпиталя ветеранов воин – 8-924-000-45-42.

Кроме того, из любого муниципалитета можно позвонить на единую «горячую линию» министерства здравоохранения Приморского края – 8 (423) 260-50-98.