Новая смерть и всплеск. Число больных коронавирусом в Приморье выросло вдвое

В крае продолжает расти чисто больных Фото: Милана СОКОЛ

Всего за месяц в Приморском крае в два раза увеличилась суточная заболеваемость COVID-19. По состоянию на утро, 25 октября, зафиксировано еще 167 заболевших. Всего на сегодняшний день с начала эпидемии заболели 14 253 человека. К сожалению, коронавирус унес жизнь еще одного пациента. Опасное заболевание уже погубило 143 человека.

– Количество заболевших за прошедшие сутки в два раза превышает показатель начала месяца – еще в начале октября это значение колебалось от 70 до 80 случаев. Темп прироста заболеваемости на сегодняшний день составляет 1,19%. Напоминаем жителям Приморья о необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований – следует носить маску и придерживаться «социальной дистанции», – отметили специалисты оперштаба.

Из хороших новостей – еще 53 человека вылечились, все за время пандемии в Приморье справились с коронавирусом 11 737 пациентов.

Краевой минздрав напоминает приморцам, что при любых признаках ОРВИ стоит оставаться дома и незамедлительно вызвать врача из поликлиники, к которой вы прикреплены.

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