Местами небольшой снег: синоптики уточнили погоду на выходной в Приморье

В северных районах Приморья возможен снег Фото: Милана СОКОЛ

Циклон, который принес в Приморской край похолодание и первый снегопад, постепенно сместился на Татарский пролив. Осадки в большинстве районов края прекратились. Небольшой снег при этом сохранился на севере. По прогнозам специалистов «Примпогоды», в воскресенье будет дуть ветер северо-западный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха составит +4...+15°C.

Во Владивостоке 25 октября небольшая облачность, без осадков. Прогнозируется ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Столбики термометров поднимутся до +11...+13°C.

В Уссурийске сегодня облачно, без осадков. С утра ветер будет слабым, во второй половине дня северо-западный умеренный. Воздух прогреется до +12...+14°C.

В Находке сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается . Ветер северо-западный умеренный до сильного. В воскресенье в городе +12...+14°C.

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