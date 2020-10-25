С дырочкой в правом боку. В Приморье спасают живую игрушку собаки

Еж поступил в центр после встречи с собакой. Фото: siberiantiger_center

Специалисты центра спасения животных «Тигр» выхаживают необычного пациента. Вместо крупного хищника, к которым уже привыкли работники организации, в здравницу поступил колючий, но практически беззащитный комочек. Еж побывал в пасти у собаки, которая попросту приняла его за живую игрушку.

Игры пса с ежом заметили люди и поспешили на помощь к бедной «колючке», однако к тому моменту малыш уже пострадал. Очевидцы решили привезти животное к профессионалам. По словам специалистов центра, в первый день ежик был в шоковом состоянии. Он лежал неподвижно клубочком. На второй день животное стало немного передвигаться и фырчать. Ветеринары пока не дают никаких прогнозов на будущее, но очень надеются, что смогут выходить ежа.

Малышу серьезно досталось. Фото: siberiantiger_center

«Выздоравливай скорее, малыш», «Здоровья бедолаге, а вам терпения», «Ежик, поправляйся», –искренне надеются на исцеление зверюшки пользователи социальной сети.

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