На железнодорожной станции Владивостока едва не произошла трагедия, женщина упала под электричку

Пассажирка оказалась между перроном и вагонами Фото: Милана СОКОЛ

Пользователи интернета искренне благодарят парней, которые практичсеки в последнюю минуту помогли выбраться из западни пассажирке. Дело в том, что женщина оказалась между перроном и электричкой, судя по всему, оступившись при посадке.

ЧП произошло на железнодорожной станции во Владивостоке в конце рабочей недели. Пассажирка планировала сесть на электричку, следующую из приморской столицы в Кипарисово, но одно неудачное движение едва не привело к трагедии. Как уверяют очевидцы, на помощь к человеку, оказавшему в беде, поспешили молодые люди.

– Электричка тронулась буквально через минуту. Огромное вам спасибо, – делится в сети автор, с благодарностью отмечая поступок ребят.

Пользователи сети тоже не остались равнодушными к доброму поступку.

«Молодцы, мужики, и от нас вам спасибо за вашу помощь. После таких моментов веришь, что есть еще люди отзывчивые», «Хорошо, что все обошлось. Спасибо парням», «10 лет назад вот так же толпа пассажиров на Первой речке смела под вагон мою маму, тоже неравнодушные люди помогли выбраться, обе руки сломаны, лицо рассечено. Некоторые пассажиры при посадке ведут себя, как стадо баранов», – делятся местные жители.

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