«Страшно даже спать»: жители новенькой многоэтажки во Владивостоке рассказывают о подстерегающей опасности

Горожане просят власти обратить внимание на проблему Фото: принтскрин видео.

Жильцы новенькой высотки во Владивостоке жалуются, что в доме периодически срывает обшивку с крыши. Люди уверены, что подобная недоработка рано или поздно приведет к ЧП. Горожане уверяют, что неоднократно обращались со своей проблемой в местную управляющую компанию, однако решить вопрос пока не удалось. Отчаявшиеся жильцы теперь призывают на помощь местные власти.

– Как только ветер, летит обшивка дома прям на крыши припаркованных автомобилей, на головы людей, в окна дома. Страшно даже спать ночью, вдруг прилетит в окно? Выйти на улицу из дома – тоже риск. Обратите на нашу проблему внимание, пожалуйста!!!, – обращаются через интернет к властям жители новостройки на улице Сабанеева.

Дом, который уже сдан в эксплуатацию – 22 этажа. Судя по видео, и отсутствующим кусочкам облицовки, подобное здесь происходит не в первый раз. Стоит отметить, что улица Сабанеева находится на возвышенности, порывы ветра здесь всегда ощущаются гораздо сильнее, чем в низине. Для безопасности людей, проблему нужно решать как можно быстрее.

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