Драка с водителем такси во Владивостоке закончились трагедией

Дорога на такси домой из клуба стала последней для местного жителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В приморской столице следственный комитет разбирается в обстоятельства трагедии, которая произошла в районе Луговой. Весьма неожиданно для компании друзей закончилось возвращении из ночного клуба. Мужчины повздорили с таксистом, последствия оказались крайне печальными.

Как выяснили специалисты, двое мужчин возвращались домой на такси с вечеринки ранним утром 18 октября. Пассажиры что-то не поделили с водителем, и перевозчик, не долго думая, ударил одного из них несколько раз в лицо. Атака оказалась настолько мощной, что пассажир рухнул на асфальт, ударившись при этом головой. Для пострадавшего в срочном порядке вызвали скорую помощь, 46-летнего мужчину отвезли в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы № 2, однако спасти его не удалось.

В свое оправдание 25-летний таксист заявил, что мужчины сами спровоцировали конфликт. За умышленное причинение тяжкого вреда, которое повлекло смерть по неосторожности, вспыльчивому перевозчику грозит до 15 лет тюрьмы.

– В настоящее время подозреваемый задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, назначена судебная медицинская экспертиза в отношении потерпевшего и подозреваемого, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – отметили в СУ СК России по Приморскому краю.

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