Лучше запастись водой. Специалисты уточнили, по каким адресам во Владивостоке отключат холодную

Из-за ремонта по некоторым адресам отключат воду Фото: Милана СОКОЛ

Приморский водоканал опубликовал список адресов по которым уже на следующей неделе ожидаются отключения. Подача холодной воды в разных районах города будет временно ограничена из-за ремонтных работ. Пользователям стоит заранее пополнить запасы.

27 октября с 09:00 до 17:00 воду отключат на проспекте 100-лет Владивостоку, 90, 92 и 94.

28 октября с 09:00 до 17:00 подачу холодной воды ограничат на Интернациональной, 52-64; Калинина, 14, 20, 39-51, 55, 55а; Можжевеловой, 1, 12, 18 и Харьковская, 2.

28 октября с 09:00 до 20:00 также будет отсутствовать вода на Мичуринской, 4, 4а, 5 и Ульяновской, 4, 6, 8, 10, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3.

Уже известно и об отключениях на начало ноябре. Из-за ремонта 3 ноября с 09:00 до 16:00 планируется отключить от холодной воды Шилкинскую, 7, 9 и 11.

5 ноября ориентировочно с 09:00 до 20:00 холодного водоснабжения лишатся жидели Посьетской, 11, 13, 14, 15, 16, 16/2, 16/3, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 23а.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14