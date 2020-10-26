«Сбил на наших глазах»: в центре Владивостока резвый таксист снес девушку

ЧП произошло в центре города Фото: принтскрин видео.

Банальная невнимательность со стороны участников дорожного движения стала причиной происшествия в центре приморской столицы. По словам очевидцев, девушка планировала перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, однако дойти до края проезжей части ей не удалось. Пешехода попросту снес автомобиль таксомоторной компании.

Учетное ДТП произошло на улице Светланская, рядом с ГУМом. Как уверяет сам виновник аварии, он пропускал другого пешехода, а девушку не заметил, впрочем, как и она его. Удар оказался довольно сильный, горожанку отбросило на несколько метров. На помощь к пострадавшей поспешили случайные очевидцы, для пешехода вызвали скорую помощь.

Пользователи сети отмечают, что на дороге проявлять осторожность должны абсолютно все участники движения.

«Если, переходя дорогу все бы смотрели по сторонам, то наезды на пешеходов снизились бы на 70%. Остановилась одна машина, взгляни на другую, видят ли тебя или нет», «Не иду, пока не остановятся – мой закон. Девушке скорого восстановления...», «Нас с мужем сегодня тоже чуть не сбил таксист . В телефоне был , резко притормозил . Таксисты, если вы за рулем , не надо в телефон смотреть , надо смотреть на дорогу», – высказывают мнения местные жители.

Во всех подробностях происшествия теперь будут разбираться полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14