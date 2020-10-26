На важном участке дороги Владивостока изменилась схема движения

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к ремонту Фото: Милана СОКОЛ

С 26 октября на проспекте 100-летия Владивостока возле дома №12В в ночное время будет частично ограничено движение. Запрет на проезд под мостовым переходом будет действовать с 22:00 до 06:00, ориентировочно до 8 ноября. За это время специалисты планируют полностью заменить тротуарные плиты на участке.

Ремонт пройдет в районе «Молодежной», недалеко от озера Чан. По словам работников управления дорог и благоустройства Владивостока, такие меры приняты, чтобы обезопасить движение рядом с ремонтируемым участком. Днем транспорт будет двигаться без ограничений.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Временные ограничения связаны с ремонтом Фото: vlc.ru

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