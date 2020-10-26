В Приморье украли 1,3 миллиона рублей субсидий на поддержку сельского хозяйства

Мошенники в Приморье получили госсубсидии представив недостоверные сведения о посевных площадях сои Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи УМВД России по Приморскому краю окончили расследование уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на развитие сельского хозяйства в регионе.

Двое руководителей общества с ограниченной ответственностью решили провернуть махинацию и привлекли к этому троих сотрудников, обладающих знаниями в бухгалтерской и финансовой сфере. Эта группа лиц при получении госсубсидии представила заведомо недостоверные сведения относительно посевных площадей сои. Так мошенники незаконно получили 1,3 миллиона рублей.

Теперь аферисты обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Чтобы возместить материальный ущерб, причиненный государству, на имущество обвиняемых наложен арест.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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