Многодетную мать из Приморья отправили под арест

Мать троих детей отправилась под арест на трое суток в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Черниговского района Приморья не платила алименты на содержание троих детей и была привлечена к административной ответственности. Суд назначил неплательщице наказание — 60 часов обязательных работ.

Судебный пристав-исполнитель вручил гражданке направление к месту отбывания наказания, но она так и не приступила к его исполнению. Тогда сотрудник органов принудительного исполнения составил протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». После чего суд назначил женщине трое суток ареста.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю, следующим этапов в судьбе безответственной матери, если она продолжит уклоняться от исполнения родительских обязанностей, станет уже уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В этом случае женщина рискует отправиться за решетку уже на год.

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