179 заболевших за сутки! Кривая заражений COVID-19 в Приморье уже похожа на вертикаль

С начала эпидемии в Приморье зафиксировано 14432 человека инфицированных вирусом Фото: Милана СОКОЛ

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье были озвучены данные статистики последних суток по ситуации с новой болезнью.

За сутки в регионе выявлено 179 новых случаев COVID-19. За три недели число ежедневно выявляемых заболевших выросло с 79 человек в сутки до 179 человек. На сегодня в крае с начала эпидемии зафиксировано 14432 человека инфицированных вирусом.

Инфографика коронавируса в Приморье. Яндекс. Коронавирус: статистика

— Заболеваемость фиксируется во всех муниципальных образованиях, где-то это единичные случаи, но в ряде городов — очаговые, — сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Вчера от коронавируса умерло еще два жителя Приморья. Теперь список жертв болезни включает 145 имен.

В крае усиливается работа административных комиссий. Только за сутки проверено более 3600 торговых точек, объектов общественного питания, общественного транспорта и такси, гостиниц и баз отдыха. По данным оперштаба, составлено 107 протоколов об административных правонарушениях, в суды направлено 23 протокола.

— Соблюдение санитарных требований, жесткий контроль за этим, наказание нарушителей поможет изменить ситуацию с заболеваемостью в крае в лучшую сторону, — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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