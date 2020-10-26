Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ и Фестиваль уличного кино наградили автора лучшего короткометражного фильма 2020 года

КомментироватьОставить комментарий
Кадр из фильма "Большая восьмерка" Ивана Соснина

Кадр из фильма "Большая восьмерка" Ивана Соснина

МТС сообщает, что состоялось торжественное закрытие сезона Фестиваля уличного кино — крупнейшего открытого киносмотра короткого метра, где победителя выбирает не авторитетное жюри, а сами зрители. Лидером голосования стала драма «Большая восьмерка» Ивана Соснина.

За время Фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Среди городов показа Владивосток, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и многие другие. В каждом городе гости показов отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов.

Отдельное внимание на площадках уделялось соблюдению мер санитарно-эпидемиологических норм (рекомендациям по средствам индивидуальной защиты, специальной рассадке, а также перерывами между сеансами в закрытых помещениях). Впервые была введена регистрация на показы для ограничения количества посетителей на площадках, и, несмотря на новые реалии, фестиваль удалось провести.

В этом году фильмы Фестиваля уличного кино можно увидеть и дома в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. В период проведения Фестиваля на платформе были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

«Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента – уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Нам важно предоставлять зрителям широкий выбор контента, включая премьеры и новые имена российского кино», — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

На торжественной церемонии закрытия был объявлен победитель этого года — им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка»». История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма.

Справка

Фестиваль уличного кино — крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино, где участников оценивают зрители. Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. Помимо показов фестиваль включает в себя еще большое число активностей под открытым небом, масштабный городской праздник, участниками которого становятся десятки тысяч человек. В этом году фестиваль прошёл в седьмой раз. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ выступает генеральным партнером фестиваля.

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.