К Дню Приморского края Почта России выпустила новые открытки

В дни празднования 82-й годовщины со Дня образования Приморского края в Пушкинском театре ДВФУ Почта России выпустила в почтовое обращение две новые открытки. Оттиск специального почтового штемпеля «С любовью из Владивостока» увековечил памятную дату выхода в свет новых почтовых карточек.

Изображением для открыток послужили: репринтное изображение открытки 1918 года Пушкинского театра и пейзаж бухты Золотой рог работы Заслуженного художника России Анатолия Кацука «Город у моря».

4 сентября в Пушкинском театре открылась большая монографическая выставка Анатолия Кацука «Линия горизонта». Издание почтовой открытки с картиной художника – признание значения его деятельности для развития культурного пространства Владивостока и вклада в формирование облика города в 70-е и 80-е годы XX века. Мероприятие в честь выпуска новых почтовых карточек посетила внучка художника - Вероника Зыкова.

«Творческая деятельность моего дедушки была связана с Приморским краем, с природой этого региона и конечно же с Владивостоком, - поделилась Вероника. - Хочется, чтобы эти открытки были отправлены в самые дальние уголки нашей страны. И там, держа эти карточки в руках, люди будут с теплотой вспоминать наш край».

Все присутствующие смогли подписать открытку, отправить ее с любовью из Владивостока и поздравить родных и близких с Днем Приморского края. Почта России бесплатно доставит открытки до адресатов. И первая почтовая карточка была адресована соратнику и коллеге Анатолия Кацука, с которым они вместе трудились над «украшением» Владивостока – Заслуженному художнику России Алексею Онуфриенко.