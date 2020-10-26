Продолжается регистрация на международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту в рамках AI Journey 2020

AI Journey Contest — ежегодное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту (ИИ), которое проводится Сбербанком совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года. Победители разделят призовой фонд в размере 6,8 млн рублей.

В этот раз к участию в соревновании приглашаются не только взрослые DS-специалисты: лучшие решения школьников будут отмечены в специальной номинации AIJ Junior. Главный приз во взрослом зачёте и среди школьников — 1 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в рамках конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Участникам соревнования доступны три трека:

«Digital Пётр» — первый трек соревнования, который проводится на базе нескольких технологий ИИ (компьютерное зрение, обработка естественного языка и графы знаний). Участникам конкурса предлагается побороться за приз в рамках образовательной задачи с историческим уклоном: им предстоит создать алгоритм по распознаванию рукописей Петра I.

NoFloodWithAI — специальный трек с социально значимой задачей, проводимый совместно с партнёрами Сбера. Участникам соревнования предлагается разработать алгоритм краткосрочного прогнозирования уровней воды Амура для предотвращения чрезвычайных ситуаций в регионах России. Результаты соревнования планируется использовать для последующего снижения экологических рисков и минимизации экономического ущерба регионов.

AI 4 Humanities: ruGPT-3 — трек для тех, кто хорошо знает нейронные сети. Он позволит познакомиться c перспективной технологией ruGPT-3, которая способна генерировать очень сложные осмысленные тексты всего лишь по одному запросу на «человеческом» языке. Например, с помощью неё можно самостоятельно ответить на существенную часть вопросов ОГЭ или ЕГЭ, а также написать код на Java по запросу «сделай мне сайт для интернет-магазина», придумать бизнес-идею для новых стартапов или написать новые научно-популярные статьи.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для Сбера AI Journey — это не только возможность заявить о своих разработках в области ИИ, обсудить проблемы развития ИИ с лучшими мировыми экспертами, а возможности применения ИИ в разных сферах — с лидерами этих сфер. Для нас это ещё и способ обнаружения новых талантов в сфере ИИ и анализа больших данных, популяризация новых цифровых технологий, демонстрация разнообразия задач, которые эти технологии могут решать. AI Journey Contest замечательно справляется с достижением всех этих целей. Я приглашаю всех желающих попробовать свои силы в соревновании и желаю успехов. Убеждён, что для всех его участников, независимо от результатов, соревнование окажется полезным и принесёт массу позитивных эмоций».

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году конференция AI Journey привлекла около 9000 участников со всего мира, более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и вошла в топ-5 мировых DS-/AI-конференций.

Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru.