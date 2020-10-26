Почта России расширила полезные сервисы для клиентов интернет-магазинов

Почта России усовершенствовала систему обмена данными с известными мировыми торговыми площадками и продолжает подключать к почтовым технологиям интернет-магазины во всех регионах страны. Нововведения позволят торговым компаниям оперативно доставлять почтой каждый заказ, а получатель при необходимости сможет вернуть неподошедший товар без дополнительной платы.

«2020 год кардинально изменил потребительские привычки, усилив развитие онлайн торговли. Почта России совместно с международными и российскими компаниями повышает качество и доступность заказов через интернет, что позволяет людям уверенно совершать такие покупки», – отметила и. о. заместителя директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Анастасия Кожеурова.

Согласно экспертным оценкам 69% россиян совершают покупки в интернете, жители Дальнего Востока – не исключение. При этом Почта России обеспечивает доставку заказов в любой населенный пункт, где нет альтернативных логистических компаний. В почтовых отделениях для получения мелких пакетов и посылок, не требующих оплаты, используется простая электронная подпись. Время выдачи с помощью этой технологии – без паспорта и бумажных извещений – занимает не больше 1 минуты.

С помощью мобильного приложения Почты России можно не только следить за доставкой интернет-заказа, но и в один клик оформить его доставку на удобный адрес. Доставка осуществляется до 20 часов в дни работы почтового отделения. Посылки весом от 2,5 кг доставляют водители-курьеры. Сегодня по заявкам жителей Дальнего Востока лично в руки доставляется 40% мелких пакетов и посылок, а сроки доставки за год в крупные города снизились почти в полтора раза.

Клиенты Почты России могут бесплатно вернуть неподошедшую покупку в интернет-магазины, которые подключили услугу «Легкий возврат». Для возврата заказа покупателю необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. Важное условие, чтобы владельцы интернет-магазина подключили тариф «Посылка Легкий возврат». Из широко известных торговых площадок, совместно с которыми Почта России предоставляет такой сервис – это Алиэкспресс, Ozon, H&M.

Отметим, ежемесячно Почта России бесплатно принимает от дальневосточников порядка 670 почтовых отправлений для возврата в адрес интернет-магазинов.

«Сервис «Легкий возврат» позволяет интернет-магазинам увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых. Особенно в предновогодний период, когда число покупок в интернете возрастает. Более 80% интернет-покупателей считают самым важным условие возврата, половина из них отказываются от покупки при отсутствии вариантов возврата», – рассказала Анастасия Кожеурова.