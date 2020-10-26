Приморских КВНщиков покажут по «Первому каналу»

Команда КВН из Приморья "Красный лис" с Летним кубком КВН Владивостока 2019 года. Фото: Instagram-паблик команды

За победу в четвертьфинале Международной телевизионной лиги КВН с 21 по 23 октября в Смоленске боролись 26 команд из России и стран ближнего зарубежья. Команда Приморского края «Красный лис» одержала победу и прошла в полуфинал.

Как сообщили представители департамента по делам молодежи Приморского края, «Красного лиса» были достойные соперники. В игре принимали участие сборные Хабаровска — «Женская сборная ТОГУ», Кишинева — «Сборная Молдовы», Сахалина — «Такие острова», Краснодара — «Все свои», Севастополя — «Юра, прости», Минска — «Режим турбо» и другие.

Победив в конкурсах «Биатлон» и «Приветствие», команда, представляющая Приморье, заняла первое место в игре и попала в полуфинал.

— Победители получили возможность выступить на заключительной игре, трансляция которой попадет в эфир «Первого канала». Мы от всей души поздравляем ребят с таким важным и значимым для всего края достижением, — сказала директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

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