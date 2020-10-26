Бомж изнасиловал 14-летнюю девочку во Владивостоке

Мужчину без определенного места жительства задержали во Владивостоке за изнасилование 14-летней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об изнасилования 14-летней девочки 21 октября сообщила в полицию ее мать. По словам женщины, ночью мужчина проник в частный деревянный дом на Эгершельде, вынув стекла из окна. Он уже распихал по карманам несколько вещей, когда из другой комнаты вышла девочка.

Школьница испугалась настолько, что не смогла даже закричать. Мужчина схватил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. Затем маргинал скрылся с места преступления.

Когда домой вернулась мать, девочка ей все рассказала. Женщина тут же вызвала полицию, которая, осмотрев дом, приступила к поискам преступника.

Следующей ночь вор и насильник вернулся на место преступления, явно намереваясь повторить уже сделанное. Когда он зашел в комнату школьницы, мать нанесла бездомному несколько ударов молотком и сорвала с него медицинскую маску. Бродяга срочно ретировался. Вновь была вызвана полиция.

Как сообщает VL. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оперативники задержали 31-летнего подозреваемого, которого опознали и девочка, и ее мать. Оказалось, что это было как минимум второе нападение на несовершеннолетнюю девочку, которое совершил данный гражданин.

18 июня 2016 года мужчина, рядом с домом по адресу: Семеновской, 3, напал на 12-летнюю девочку, которая шла в спортивную школу. Он начал душить ребенка. Поняв, что не сможет вырваться, девочка притворилась потерявшей сознание, и когда бандит разжал руки, вскочила и бросилась бежать.

После того случая мужчина был задержан через полмесяца в Уссурийске, но осудили его за грабеж. Через три года гражданин вышел из колонии, бомжевал, пил и употреблял наркотики.

По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по пункту «а» статьи 131 УК РФ. Насильнику светит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Гражданин, задержанный за изнасилование. Фото: сайт VL.ru

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